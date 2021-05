Calciomercato, Milan e Inter beffate: salta tutto

Milan e Inter puntano lo stesso giocatore ma l’entrata in scena dell’Atletico Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il Milan, a meno di capovolgimenti improvvisi tornerà in Champions League. L’ultima apparizione nell’Europa che conta è datata 11 marzo 2014 e così per il club meneghino si avvicina il ritorno nella competizione che l’ha sempre vista dominare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, riscatto Tomori ma non solo: la lista di Maldini

L’Inter, così come i cugini rossoneri, è tornata ai vertici e a vincere lo scudetto, il 19esimo della storia del club, dopo circa dieci anni di digiuno. Il club nerazzurro, nonostante qualche problema finanziario che in apparenza potrebbe stravolgere sia la squadra che il mercato, provvederà a rinforzare la rosa e a confermare gli intoccabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, colpaccio dalla Germania: due giocatori in cambio

Calciomercato, Milan e Inter beffate: salta De Paul?

Milan e Inter da tempo puntano lo stesso obiettivo che potrebbe essere un regalo dopo il bellissimo campionato disputato da entrambe le franchigie. Nerazzurri e rossoneri puntano a effettuare acquisti top e a rinforzare il centrocampo e la trequarti. Per quest’ultima posizione l’obiettivo principale è Rodrigo De Paul.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, primo colpo per l’estate: arriva a parametro zero

Entrambe le società hanno sondato diverse volte il terreno per il trequartista argentino, ma le richieste del patron dell’Udinese non scendono sotto i 60 milioni di euro. Come riporta calciomercato.com sul giocatore sembra essere piombato l’Atletico Madrid di Simeone che potrebbe avere la meglio sulle milanesi e dunque garantirsi le prestazioni del classe 1994.