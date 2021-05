Calciomercato Juventus, la stella annuncia l’addio: “È finito il ciclo”

Calciomercato Juventus, una stella del club ha ufficialmente annunciato il suo addio a fine stagione: “È finito un ciclo, ho dato tutto”

Si chiude ufficialmente un’era in casa Juventus. Dopo la catastrofica sconfitta per 3-0 all’Allianz Stadium contro il Milan, per i bianconeri è già arrivato il tempo di fare i primi bilanci. Se per il momento Andrea Pirlo rimane confermato, c’è chi ha annunciato ufficialmente il suo addio: stiamo parlando di Gianluigi Buffon.

La leggenda del club torinese ha spiegato i motivi della scelta, non escludendo una possibile nuova esperienza. “Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si concluderà in maniera definitiva la mia esperienza alla Juventus. Ancora non so se smetto di giocare o se troverò una situazione che mi dà stimoli. Qui ho dato e ricevuto tutto, è finito un ciclo ed è quindi giusto che tolga il disturbo” le sue parole.

