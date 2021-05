Calciomercato Inter, 90 milioni in arrivo: pronta la cessione eccellente

Calciomercato Inter, una stella del club potrebbe lasciare per la cifra monstre di 90 milioni di euro

Archiviati i festeggiamenti per la vittoria del 19esimo Scudetto, è già tempo di pensare alla prossima stagione per l’Inter. Le enormi difficoltà a livello finanziario stanno obbligando Marotta ed Ausilio a fare i conti. Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione tra il presidente Steven Zhang e la rosa nerazzurra, per chiedere la rinuncia di due mensilità e far tornare a quadrare i conti.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, pare sia arrivata risposta negativa dai protagonisti della volata Scudetto. A rincarare la dose ci ha pensato l’agente di Bastoni, che ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport come – a partire dal 1 luglio – verranno valutate tutte le ipotesi. Intanto, c’è un nome che potrebbe lasciare per la cifra monstre di 90 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il Real Madrid punta Lautaro Martinez

Zinedine Zidane e il suo Real Madrid sarebbero rimasti stregati dalla stagione di Lautaro Martinez all’Inter. L’attaccante argentino è stato il grande protagonista insieme a Romelu Lukaku della volata scudetto, e su di lui sono finiti gli occhi di mezza Europa. I Galacticos starebbero pensando di portarlo in Spagna già nella prossima sessione di calciomercato, facendo leva sulle difficoltà economiche che sta vivendo il club di Steven Zhang.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, sarebbe già pronta un’offerta da 90 milioni di euro. Una cifra monstre, che darebbe un grande slancio al bilancio. Il giocatore venne infatti pagato solamente 11,6 milioni di euro, e una sua cessione porterebbe ad un’enorme plusvalenza. Tutti fattori che Marotta ed Ausilio dovranno valutare con molta attenzione.