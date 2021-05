Anticipazioni Uomini e Donne, lascia lo studio: risvolto improvviso

Le anticipazioni della puntata di oggi, 11 maggio, di Uomini e Donne vedranno il tronista lasciare improvvisamente lo studio: tutti i dettagli

Quest’oggi, alle ore 14:45, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne registrata lo scorso 2 maggio. Per ciò che riguarda il trono Classico, al centro studio ci sarà Massimiliano Mollicone che sceglierà di vedere dapprima l’esterna con Vanessa Spoto e poi quella con Eugenia. La prima, però, chiederà alla De Filippi se sia possibile fare diversamente, in quanto vorrebbe vedere come lui si è comportato dopo la loro uscita.

Anticipazioni Uomini e Donne, Massimiliano esce dallo studio con Vanessa

L’esterna tra Massimiliano ed Eugenio mostra il loro incontro in studio. La donna scrive una lettera che appare sul led e che il tronista ascolta attraverso la sua voce. I due poi si abbracciano e lei lo ringrazia per averla aiutata a cambiare in alcuni comportamenti e maturata.

L’esterna con Vanessa è stata un po’ più complessa perché Massimiliano la rimprovera perché sente di star facendo passi indietro. La donna ha ammesso di provare sentimenti per lui, ma di non essere innamorata.

I due sono andati poi su una terrazza e lei gli ha dedicato alcuni striscioni, a quel punto sono state fatte spegnere le telecamere.

A quel punto Eugenia si innervosisce ed inizia a tempestare di domande Massimiliano. Vanessa, infastidita per non poter approfondire il suo momento, chiede a Maria di uscire dallo studio. Massimiliano corre appresso alla corteggiatrice e chiede ad Eugenia di poterle rispondere in un momento più opportuno.