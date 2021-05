La popstar londinese ha subito un grave lutto. A esalare l’ultimo respiro suo padre Mark.

La famiglia della cantante britannica è stata colpita da un grave lutto. Dopo una lunga battaglia contro il cancro, a perdere la vita all’età di 57 anni è stato il padre di Adele, Mark Evans. Nonostante il legame biologico, padre e figlia non avevano un bel rapporto, anzi, i due avevano perso qualsiasi tipo di contatto, anche se il genitore sperava di riallacciare i rapporti con la sua bambina.

Dal 1999 Mark e Adele non si parlavano più e, come rivelato dal The Sun, nonostante questo “la popstar e la sua famiglia sono molto turbati dalla sua scomparsa. Lui ha sempre sperato di poter riallacciare i rapporti, che però sono rimasti inesistenti fino alla fine”.

Adele, grave lutto in famiglia per la cantante britannica

Il papà di Adele, Mark Evans, nel 1991 abbandonò la famiglia quando la cantautrice aveva solo tre anni. Quella ferita non si è mai rimarginata nell’artista 33enne tant’è che dal 1999 la cantante aveva deciso di interrompere qualunque rapporto con lui.

Il padre negli anni successivi ha cercato di riallacciare i rapporti con la cantante, senza successo. “Ci ha messo un po’ per mettere le cose a posto, ma chiaramente era passato troppo tempo”, scrive il The Sun.