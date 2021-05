Xiaomi, rivoluzione con la fotocamera frontale: sarà sotto al display

Stando a quanto si legge su Weibo, Xiaomi starebbe per annunciare il primo smartphone con la fotocamera sotto display

Prepariamoci ad una novità che potrebbe rivelarsi rivoluzionaria: la fotocamera frontale sotto al display. Se fino a poco tempo fa poteva sembrare un’opera irrealizzabile e troppo futuristica, Xiaomi è pronta a stupire tutti. Stando a quanto si legge su Weibo, infatti, a brevissimo potrebbe essere presentato il primo device con questo tipo di disposizione.

Nello specifico, pare che il device entrerà a far parte della linea Mi MIX, che già può disporre del neonato smartphone pieghevole. Un sensore per selfie sotto il display rappresenterebbe una vera e propria sfida al Samsung Galaxy Z Fold 3, primo telefono in assoluto ad implementare la tecnologia. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Xiaomi, tutti i dettagli della fotocamera sotto al display

Una vera e propria fotocamera frontale posizionata al di sotto del display, così da avere ancor più spazio utilizzabile per altre funzioni: è questa l’idea di Xiaomi che – stando a quanto si legge su Weibo – a breve presenterà un nuovo device rivoluzionario. A rigor di logica, dovrebbe essere il Mi MIX 4 a poter giovare per primo della tecnologia aggiornata, che potrebbe poi essere allargata anche agli altri modelli della famiglia.

L’azienda cinese si sta concentrando con decisione sul comparto fotografico dei suoi dispositivi, come dimostra la scelta di inserire una fotocamera posteriore da 200 megapixel nei suoi device top di gamma. Staremo a vedere se i rumors che girano su Weibo verranno confermati o meno da Xiaomi.