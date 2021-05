Uomini e Donne, rissa in studio: gli altri costretti a dividerli

La puntata di Uomini e Donne, registrata ieri 9 maggio, ha portato due cavalieri a venire quasi alle mani: gli altri si sono trovati costretti a dividerli

Ieri, domenica 9 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Molti sono stati i risvolti interessanti delle varie trame amorose del trono Over. La prima notizia è che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati definitivamente. Secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News, in studio sarebbe entrata prima la donna annunciando la fine della relazione. Successivamente, entrato il cavaliere, sarebbe nato uno scontro tra i due, nel quale si sarebbe intromesso anche Armando Incarnato, stracolmo di accuse.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone ha scelto: colpo di scena!

Uomini e Donne, lite furiosa: Riccardo accusa ‘tutti’

L’apice della lite sarebbe stato toccato nel momento in cui Riccardo, risentito per le accuse di mancanza di passione, avrebbe ammesso che, prima di lasciare il programma, i due si sarebbero messi d’accordo per una permanenza più lunga all’interno dello stesso.

Il motivo? Per dare più visibilità alla figura di lei. In questo modo la donna avrebbe potuto aumentare i followers e guadagnare maggiormente dalle sponsorizzazioni. Avrebbe spiegato anche che lui non avrebbe voluto fare rientro in trasmissione ieri, come confermato anche dalla redazione.

LEGGI ANCHE—> Gwyneth Paltrow, confessione drammatica: è successo nel lockdown

Da lì nasce poi un’ulteriore lite, ma con Armando, dopo che il Guarnieri avrebbe rivelato una confessione di Roberta, secondo cui Armando avrebbe parlato male della redazione. La Di Padua avrebbe prontamente smentito, ma pare che si sia sfiorata la rissa.

Nel caos più totale, accuse da parte di Riccardo anche per Ida Platano, rea di aver avuto comportamenti simili a quelli di Roberta. Insomma, un putiferio nel quale i due opinionisti Gianni e Tina avrebbero preso le difese di Riccardo, credendo alla sua versione.