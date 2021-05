Royal Family, Meghan Markle protagonista: arriva il sorprendente appello e non sono escluse nuove importanti novità.

Erano due mesi, dall’intervista nel salotto di Oprah Winfrey, che Meghan Markle non rilasciava delle dichiarazioni ufficiali. Tra indiscrezioni, rumors e voci di corridoio, la duchessa del Sussex si è mantenuta in disparte, lasciando ad Harry l’incombenza di dover affrontare la sua famiglia durante il funerale del principe Filippo. Ovviamente la seconda gravidanza la sta tenendo occupata al 100%, con la bambina che dovrebbe nascere tra poche settimane. La Markle ha avuto modo però, di partecipare al Vax Live, organizzato grazie alla sua associazione Archewell, per promuovere la diffusione del vaccino anche nei Paesi più poveri del mondo. Un maxi concerto virtuale a cui la duchessa ha partecipato con entusiasmo, dedicandosi anche ad un bel discorso introduttivo. E’ stata l’occasione anche per parlare della secondogenita in arrivo, lanciando anche un appello per tutte le donne più giovani.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la Regina Elisabetta spiazza tutti: andrà subito a ruba?

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, il futuro di Meghan è segnato: incredibile decisione!

Royal Family, Meghan Markle parla della figlia in arrivo e lancia un appello alle giovani donne di tutto il mondo

La sorellina di Archie dovrebbe nascere a giugno e sta già catalizzando tutte le attenzioni dei Sussex. Il suo arrivo ha avuto un ruolo motivazionale nella vita della coppia e li ha ispirati per aiutare le ragazze in difficoltà.

Meghan ha dichiarato: “Io e mio marito siamo entusiasti di accogliere presto una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze a cui devono essere fornite le capacità e il sostegno per andare avanti. Vogliamo aiutarle a costruirsi un domani ricco di successi e soddisfazioni, in un’ottica di ripartenza che tutti stiamo aspettando”.

La bimba di Harry e Meghan sarà l’undicesimo pronipote della Regina Elisabetta e il quinto nipote del principe Carlo, l’erede al trono.