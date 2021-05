Gwyneth Paltrow, intervistata dal Mirror, ha rivelato alcuni dettagli su come ha vissuto il lockdown.

Gwyneth Paltrow, attrice 48enne nativa di Los Angeles, vincitrice nel 1999 di un Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love, intervistata dal quotidiano britannico The Mirror ha parlato del lockdown e di come ha fronteggiato il momento.

L’attrice californiana ha rivelato di aver bevuto “diversi drink per sette sere a settimana” durante il lockdown, dichiarando che la sua bevanda preferita era un cocktail da lei inventato chiamato “Buster Paltrow” in onore di suo nonno e contenente whisky di quinoa.

Gwyneth Paltrow, confessione drammatica: è successo nel lockdown

“Ho bevuto alcolici durante la quarantena”, ha affermato Gwyneth Paltrow. “Bevevo sette sere a settimana, cucinavo la pasta e mangiavo il pane. Sono andata totalmente fuori dai binari”.

“Amo il whisky e preparo questa fantastico Buster Paltrow (realizzato con whisky di una distilleria del Tennessee, sciroppo d’acero e succo di limone ndr), che ho chiamato così in onore di mio nonno”.

“Ne bevevo almeno due tutte le sere durante il lockdown, è il paradiso”, ha spiegato Gwyneth Paltrow. “Non ero ubriaca ma ammetto che desidero anche una sigaretta quando bevo”.