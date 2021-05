GF Vip, ex concorrente a Masterchef? Che sorpresa

Ex gieffino sogna Masterchef e lancia l’annuncio. Dopo il reality di Canale Cinque punta in alto per il suo ritorno in Tv

Usciti dalla casa del GF Vip sono diversi i concorrenti che hanno esposto su un vassoio d’argento il proprio sogno. Questa volta però è il caso di Andrea Zelletta. Dopo la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello, la vita sta regalando tantissime soddisfazioni all’ex tronista di “Uomini e Donne”.

Ma Zelletta punta in alto e non tiene nascosto il suo sogno, infatti, intervenuto su RTL102.5 News ha detto che vorrebbe tornare sul piccolo schermo: “Vorrei tornare in tv, ma partecipare a Masterchef“.

Il modello ha raccontato che se la cava ai fornelli: “La mia specialità sono i piatti a base di pesce. I paccheri ai frutti di mare sarebbero da sfida in Tv“. Dunque Zelletta dopo la sua partecipazione al reality di Mediaset, vorrebbe dunque tornare in gioco con una nuova esperienza.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Diletta Leotta, duro attacco da Paola Ferrari: “Mi fa rabbia”

Dopo Uomini e Donne ed il GF Vip, sogna Masterchef: Zelletta si racconta

Andrea Zelletta dopo l’esperienza vissuta al “Grande Fratello Vip 2021” sogna di arrivare a Masterchef e lancia l’annuncio su RTL102.5 News dove ha parlato della sua vita. L’ex tronista del talk show condotta da Maria De Filippi ha conosciuto negli studi di Mediaset la sua attuale fidanzata Natalia Paragoni.

Con questa ultima, dopo l’uscita dalla casa del GF Vip, si è trasferito al centro di Milano dove ha preso un monolocale in affitto: “Per la cameretta c’è ancora tempo”. Parlando su RTL102.5 News della sua ragazza ha dichiarato che in tanti speravano si lasciassero, “ma hanno fatto male i conti. Siamo felici come prima. Anzi, più di prima!”.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Al Bano, il ritorno in tv è vicinissimo: cosa farà

Zelletta a breve presenterà il suo nuovo lavoro musicale, in uscita il prossimo 28 maggio: “Sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”. Attenderemo questo nuovo traguardo di Andrea il quale prosegue per la sua strada con il supporto di tanti fans.