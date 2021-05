Flavio Insinna, arriva l’annuncio ufficiale: quali sono i programmi del popolare conduttore romano per il prossimo futuro?

Davvero un momento d’oro per Flavio Insinna che diventerà sempre di più il vero volto di Rai Uno, per la gioia dei suoi fan. Ancora per un mese sarà al timone de ‘L’eredità‘ prima di concludere il ciclo delle puntate di questa stagione nel preserale della principale rete Rai.

Ma questo è soltanto uno dei molti impegni che dovrà affrontare. Appena il tempo di staccare, infatti, e Insinna tornerà di nuovo in video questa volta però nella fascia pomeridiana. Da lunedì 28 giugno toccherà a lui condurre alle 14, sempre su Rai Uno, ‘Il Pranzo è Servito‘, lo storico quiz che la Rai ha ereditato da Mediaset.

Ma non è tutto, perché come anticipa BubinoBlog, per la gioia dei suoi fan Flavio Insinna è stato anche riconfermato al timone de ‘L’Eredità’. Non ci sarà un cambio della guardia, anche se qualcuno nei giorni scorsi aveva ipotizzato che al sul posto potesse arrivare Marco Liorni. La nuova stagione partirà lunedì 27 settembre 27 settembre, qualche settimana prima della terza edizione de ‘Il Cantante Mascherato‘, nel quale dovrebbe tornare a far parte della giuria.

Flavio Insinna, un grande progetto in vista: lo rivedremo con un ruolo del passato?

Però non è tutto quello che attenderà Flavio Insinna nella prossima stagione televisiva perché c’è un altro rumor che già sta facendo discutere. Prossimamente infatti cominceranno le rirese di Don Matteo 13, una delle serie tv più longeve e amate della Rai, Molti ricordano che per le prima cinque stagioni c’era lui nei panni del capitano Anceschi (poi diventato maggiore) c’era lui.

Bene, ci sono forti probabilità che Insinna vesta ancora i panni dell’amatissimo carabiniere, anche se solo per un episodio della nuova stagione., E con lui potrebbe tornare anche Milena Miconi, che per fiction era diventata sua moglie.