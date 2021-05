Covid in Italia, l’impatto della pandemia sul Paese: i dati Istat

L’analisi realizzata da Istat rivela un calo dei dati demografici in Italia dovuti all’impatto della pandemia sul Paese

La pandemia da Covid in Italia ha avuto un alto impatto sulla demografia del Paese. A dimostrarlo è l’analisi dei dati condotta da Istat. Al 1° gennaio 2021, la popolazione italiana conta 59.258.000 persone, nonché 384 mila unità in meno rispetto all’anno precedente. Un dato fondamentale è rappresentato dal record di minor tasso di natalità, ma anche da un numero alto di decessi e con l’età media che ha subito un ulteriore rialzo.

L’evidente aumento di mortalità – dovuto al contagio da Covid – ha fatto sì che la speranza di vita media scendesse, in Italia, ad 82 anni: 1,2 anni in meno rispetto al 2019. L’ultimo dato così basso era stato registrato nel 2012. C’è un’ulteriore differenza tra uomini e donne: per i primi, l’età media è di 79,7 anni – 1,4 anni in meno rispetto all’anno precedente, mentre per le donne è 84,4, vale a dire 1 anno in meno.

