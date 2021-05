Calciomercato Milan, primo colpo per l’estate: arriva a parametro zero

Calciomercato Milan | Maldini e Massara studiano il primo colpo in vista della prossima stagione: arriverebbe a parametro zero

Il Milan, anche se impegnato nella corsa per qualificarsi in Champions League, è determinato a gettare anzitempo le base per la prossima finestra di mercato e quindi per la stagione che verrà. Maldini e Massara stanno studiando diverse strategie per condurre un buon mercato estivo ed uno dei reparti che andrà maggiormente puntellato è quello della difesa.

Tomori verrà riscattato solo in caso di un posto in Champions League, mentre Romagnoli potrebbe essere ceduto. Per questo, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si starebbe valutando di ingaggiare Nkoulou che vedrà scadere il contratto con il Torino a giugno. Il camerunense è attenzionato anche dai turchi del Trabzonspor.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, super bomber in arrivo: affare da 50 milioni

Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Diaz e Dalot

Quale possa essere il futuro di Diogo Dalot e Brahim Diaz, rispettivamente in prestito da Manchester United e Real Madrid, è difficile saperlo. Molto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Per entrambi non sono state fissate anzitempo delle cifre per il riscatto, ma le dirigenze si sono parlate diverse volte.

LEGGI ANCHE—> Champions League, la finale potrebbe non essere a Istanbul: il motivo

Per quel che riguarda il terzino, l’intenzione dei Reds è quella di farlo ritornare alla base, come spiegato più volte da Solskjaer. Maldini in tal caso sta già valutando alcune alternative. A Brahim Diaz, invece, potrebbe essere rinnovato il prestito ma fissando stavolta un riscatto.