Barbara D’Urso, pessimo periodo: la notizia è delle peggiori

Pessima notizia per la conduttrice Barbara D’Urso che sta letteralmente vivendo un periodaccio a livello lavorativo: cosa è successo

La domenica degli ascolti, almeno per ciò che riguarda la fascia pomeridiana, è ormai assodato che è un netto dominio da parte della Venier. Quest’ultima, con la sua Domenica In su Rai 1, ha tenuto incollati alla tv 2.871.000 telespettatori (19,2% di share), nella seconda 2.262.000 telespettatori, per uno share del 16,2%. Disfatta totale per Barbara D’Urso che ha totalizzato 1.445.000 spettatori con il 10,2% di share e 2.015.000 (16.5%) tra prima e seconda parte. Nella fascia tardo-pomeridiana è stata battuta anche dalla Fialdini che era in onda con Da Noi…A Ruota Libera. Si tratta del 13,9% di share contro l’11,7%.

Barbara D’Urso, quale sarà il suo futuro

Barbara D’Urso, che ha appena compiuto 64 anni, nella prossima stagione televisiva potrebbe subire un drastico calo di spazio ed importanza all’interno della Mediaset. La chiusura anzitempo di Domenica Live – Non è la D’Urso è stato il primo segnale delle intenzioni dei dirigenti di ridurre la sua presenza su Canale 5. Dal prossimo autunno anche Domenica Live, in onda tutte le domeniche pomeriggio, potrebbe chiudere i battenti definitivamente.

La D’Urso rimarrebbe così solo dal lunedì al venerdì con Pomeriggio Cinque che il 28 maggio prossimo andrà in ‘vacanza’. Quest’ultimo programma, che produce ancora tanti ascolti, è per ora salvo.