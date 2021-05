Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Samantha: cambio di programma

Oggi sarà in onda la scelta della tronista Samantha Curcio tra Bohdan e Alessio: tutte le anticipazioni di Uomini e Donne

📌 Lunedì 10 Maggio alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda la scelta di Samantha 📺 🥰 Non mancate! #UominieDonne pic.twitter.com/D8RgrPYQtV — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 7, 2021

Come già annunciato, oggi dalle 14:45 ci sarà la scelta di Samantha Curcio sul corteggiatore con cui uscire. Chi porterà fuori tra Bohdan e Alessio? La tronista curvy ha scelto Alessio, ma in maniera atipica e con un cambio di programma. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, Samantha chiamerà in studio prima Alessio. In genere, la scelta viene chiamata in un secondo momento, dopo aver spiegato le ragioni del rifiuto alla persona che dovrà tornare a casa.

Anticipazioni Uomini e Donne, il cambio di programma di Samantha

IN ESCLUSIVA le sensazioni e le emozioni di Samantha prima della scelta di oggi, alle 14.45 su Canale 5 🥰 Sentite qui cosa ci ha raccontato la tronista! #UominieDonne https://t.co/73TLKvVZ4f — Witty TV (@WittyTV) May 10, 2021

Come di consueto, prima della scelta definitiva vengono mandate le ultime due esterne con i due corteggiatori. Alessio confessa di provare qualcosa per Samantha e di voler uscire insieme per vivere la loro storia lontano dai riflettori; Bohdan si dice parecchio infastidito dalla scorsa puntata in cui si è sentito terzo incomodo. Dopo un’iniziale sfuriata, quest’ultimo corteggiatore raggiunge nuovamente Samantha per chiederle di uscire insieme e vivere la loro storia fuori dal dating show, la reazione della tronista è soltanto una valle di lacrime.

Al termine delle clip, i corteggiatori sono invitati a lasciare lo studio e Samantha coglie l’occasione per ringraziare il programma. In seguito a ciò, chiama prima Alessio – che accetta di uscire insieme – e poi Bohdan. Samantha chiederà di parlare con quest’ultimo con anche Alessio presente in studio, ammettendo di non aver mai trovato sincero l’altro corteggiatore. Bohdan quasi non la guarda nemmeno negli occhi e lascia immediatamente lo studio.