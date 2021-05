Amici 20, i guadagni dei semifinalisti con i loro inediti: le cifre

I quattro semifinalisti della sezione canto del talent show Amici 20 hanno portato tutti inediti che piacciono al pubblico italiano: ecco quanto hanno guadagnato

Già in alta rotazione, i quattro semifinalisti di Amici 20 – di cui 3 sono già in finale – hanno portato sul palco degli inediti che hanno colpito il pubblico del talent show di Maria De Filippi. In attesa della finale che vede protagonisti Sangiovanni, Aka7even, Deddy – per la sezione canto -, Giulia e Alessandro – per la sezione ballo – ciò che sta accadendo al di fuori del programma ha dell’incredibile.

Sebbene non sia arrivato in finale, Tancredi Cantù Rajnoldi – figlio di Alberto Cantù, direttore creativo di Giorgio Armani – ha presentato un validissimo brano, Las Vegas che, stando a quanto scritto da Novella2000 avrebbe già guadagnato 32.680 euro da Spotify.

Amici 20, quanto hanno guadagnato i tre finalisti

Al terzo posto della classifica guadagni c’è Deddy con Il Cielo Contromano – uno degli inediti portati ad Amici 20 – che, stando a quanto riportato da Novella2000, avrebbe già raccolto 47.300 euro. Attualmente, un altro suo inedito, 0 passi, è primo nella playlist Alta Rotazione di Spotify.

Al secondo posto c’è il disco d’oro Mi Manchi di Aka7even. Il cantante campano con questa bellissima canzone d’amore avrebbe guadagnato 73.100 euro con gli stream di Spotify. Altri pezzi di riferimento sono Mille Parole e Yellow. Attesissimo l’approdo sulla piattaforma della hit estiva Loca che ha fatto impazzire i fan in studio.

Al primo posto dei guadagni tra i ragazzi della scuola di Amici 20, c’è Sangiovanni con la hit Lady. Con quest’ultima, il giovane cantante avrebbe guadagnato infatti 117.590 euro da Spotify. Non è tutto, un altro pezzo molto forte è Tutta la Notte che avrebbe già raccolto 57.250 euro grazie agli stream.