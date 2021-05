La semifinale di Amici di Maria de Filippi è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Un allievo è pronto a prendere parte al progetto Broadway Milano.

Nella semifinale di Amici 20 andata in onda ieri sera su Canale 5, Alessandro Cavallo è stato il ragazzo che ha vissuto dei momenti da cardiopalma. Alessandro ha talento e con le sue prestazioni riesce sempre a convincere e mettere d’accordo tutti, sia in studio sia a casa. Al pubblico piace ed anche ai giudici, che lo hanno spedito dritto in finale di Amici 2021.

Prima però di venire a conoscenza del pass per la finale, Alessandro ha dovuto far fronte a un’emozione così forte che difficilmente potrà dimenticare. Il ballerino infatti ieri sera ha ricevuto una doppia “benedizione”.

Amici 20, clamoroso colpo di scena: lavorerà a Broadway Milano

Nel ballottaggio tra i quattro rimasti a giocarsi la finale, Maria De Filippi ha invitato in studio due ospiti speciali che di li a poco, all’insaputa di tutti, avrebbero regalato un sogno a uno dei ragazzi del programma.

Gli ospiti sono Karl Sydow, rinomato produttore teatrale, e Federico Bellone, regista teatrale e produttore teatrale italiano. I loro nomi sono molto conosciuti specialmente nel mondo dei musical e i due lavoreranno insieme a un progetto che porta il nome di Broadway Milano. Sono in programma diversi spettacoli, tra cui Dirty Dancing.

Karl Sydow ha detto di avere una profonda ammirazione per Maria De Filippi e per il suo programma e per questo motivo ha deciso di riservare un posto per uno dei ballerini del programma. Il fortunato è stato proprio Alessandro Cavallo che lavorerà nel musical Dirty Dancing a Milano.