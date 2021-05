Vanessa Incontrada, l’annuncio in diretta: entusiasmo in studio!

Un piacevole annuncio in diretta a Domenica In, Vanessa Incontrada ha un particolare desiderio per il futuro

Vanessa Incontrada in diretta a Domenica In ha parlato della sua carriera e di ciò che ha in programma per il futuro professionale. Il 15 maggio uscirà “Ostaggio” il nuovo film con anche Francesco Pannofino e Alessandro Haber, su Sky.

LEGGI ANCHE > > > Maneskin, Damiano è ufficialmente fidanzato: svelato il nome della fidanzata – FOTO



NON PERDERTI > > > Maria De Filippi, fan esterrefatti: non era mai accaduto prima!



Tutti e tre in diretta a Domenica In hanno parlato del film in uscita e di come si sono organizzati per le registrazioni sul set visti i protocolli da rispettare. Il trio in uscita con un nuovo film ha raccontato di fare 3 tamponi a settimana per accertare la propria negatività al tampone.

LEGGI ANCHE > > > Alessandro Haber, in studio cala il silenzio: è successo per davvero?



Vanessa Incontrada, la rivelazione sul futuro da mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada è attualmente mamma di un solo figlio, Isal il quale è “lo specchio della mamma”. In occasione di oggi, prima domenica di maggio e festa della mamma, l’attrice spagnola ha rivelato che sarebbe una gioia poter avere un altro figlio, ma che, nel caso in cui non arrivasse, andrebbe bene comunque così.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Pippo Baudo non ci sta e alza la voce: il suo annuncio è spiazzante



Vanessa Incontrada e Isal – cui padre è Rossano Laurini – sono molto legati e sempre in sintonia. La showgirl, infatti, ha sempre mostrato sulle sue storie Instagram di essere in compagnia del figlio e di passare tanti momenti di gioia e divertimento con lui.