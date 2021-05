Tina Cipollari lascia Roma per un’altra città: il motivo

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha lasciato Roma per trasferirsi in una nuova città ed a rivelare il motivo della scelta è una sua vecchia conoscenza

Ormai è risaputo che Tina Cipollari, famosa opinionista del dating show Uomini e Donne, si sia trasferita da Roma a Torino. Nel corso delle scorse settimane, infatti, aveva partecipato al programma in video collegamento a causa del trasloco.

Qualcuno in questi giorni, però, aveva pensato che quello di Tina fosse solo uno scherzo, in quanto Torino è la città della sua nemica giurata Gemma. A confermare la veridicità della notizia, però, è stato l’ex concorrente di UeD, Giorgio Manetti, il quale è anche grande amico della Cipollari.

Ai microfoni di Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha spiegato che Tina avrebbe deciso di andare a Torino per seguire il compagno Vincenzo che sta aprendo un nuovo ristorante nel posto. “Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei”, ha dichiarato Giorgio.

Tina Cipollari, dalla crisi con Vincenzo a ‘presto sposi’

Tina Cipollari e Vincenzo avevano passato un momento di crisi alcuni mesi fa che li aveva allontanati. I due, però, sono ritornati insieme e si sono riavvicinati sempre più. Al punto tale che convoleranno a nozze nel 2022.

Tina e Vincenzo, per essere chiari, avrebbero dovuto sposarsi nel 2020 (prima della crisi sentimentale) ma hanno rimandato tutto a causa del Covid-19.