Juventus-Milan, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco al big match che chiude la 35esima giornata di Serie A. Alle 20:45 si affronteranno Juventus-Milan: ecco dove vederla in streaming gratis.

La 35esima giornata di Serie A si chiude con il big match tra Juventus-Milan. Le squadre sono in piena lotta per un posto in Champions League. Le due formazioni hanno entrambe 69 punti in classifica, con i bianconeri avanti per lo scontro diretto vinto a San Siro. Quindi l’imperativo per i rossoneri è vincere, per non rincorrere un piazzamento in Champions che appariva certo. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa della Juventus, che per non rendere totalmente fallimentare questa stagione dovrà conquistare un piazzamento in Champions League. Inoltre il tecnico Andrea Pirlo avrà a disposizione l’intera rosa contro i rossoneri. Nelle ultime cinque partite i bianconeri hanno conquistato tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Dall’altra parte invece troviamo il Milan, che dopo mesi al secondo posto adesso rischia di non riuscire a trovare un piazzamento nella massima competizione europea. Dopo due sconfitte consecutive, i rossoneri sono riusciti a rimettersi sui binari giusti vincendo contro il Benevento. Inoltre mister Stefano Pioli avrà a disposizione tutta la rosa fatta eccezione per Samu Castillejo. Andiamo quindi a vedere dove seguire Juventus-Milan in streaming gratis.

Juventus-Milan, streaming gratis: Sky o DAZN?

Tutto pronto per il posticipo di questa 35esima giornata di Serie A, con la sfida tra Juventus e Milan. Le due compagini si affronteranno sul palcoscenico dell’Allianz Stadium, terreno di gioco dei bianconeri. A trasmettere il match in esclusiva ci penserà Sky, che per l’occasione mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre la partita sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.