Giungono nuove indiscrezioni sulla futura edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini vuole nel suo programma un’ex ballerina di Amici 20.

Il Grande Fratello Vip 6 inizia già a far parlare di se, in positivo ovviamente. L’ultima edizione è stata una delle più seguite della storia del programma e Alfonso Signorini vuole ripetersi selezionando i concorrenti in modo da poter regalare ai numerosissimi telespettatori uno show di qualità.

Fra i tanti nomi accostati alla nuova stagione del GF Vip, spicca quello dell’ex ballerina di Amici, Martina Miliddi, che dopo essere stata ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha conquistato ancora di più il pubblico da casa e il conduttore della Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 6, indiscrezione sul cast: Alfonso Signorini pesca da Amici

Martina Miliddi, come sicuramente ricorderanno i nostri lettori, è coinvolta emotivamente dalla storia con Aka7even al flirt con il cantante Raffaele Renda, fino alla ipotetica cotta di Stefano De Martino per lei. Ma oltre alle “storie di cuore”, ad aver fatto breccia nel cuore del pubblico è stata la sua storia familiare. Il padre è morto quando lei era piccola e con sua madre non parla più da tempo.

“Io e mia madre? Il nostro rapporto è in silenzio, ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita, la mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto sia da papà che da mamma”.