Cashback, alla fine è successo davvero: controllate l’app

Cashback, clamoroso aggiornamento per quanto riguarda soprattutto la corsa per i 1.500 euro. Ecco cosa è accaduto nelle ultimissime ore

Una corsa sfrenata, mai doma, e con ritmi che si alzano di settimana in settimana sempre di più. Non c’è tempo di rifiatare per quanto riguarda il cashback e in particolare il supercashback: o compri o sei fuori. E’ questo, di fatto, il motto che si evince dal concorso per i 1.500 euro in palio per i primi 100.000 utenti col maggior numero di transazioni. Una maratona così veloce che alla fine ha confermato anche quanto avevamo predetto a inizio settimana, ovvero che in questi sette giorni sarebbe stata raggiunta e superata quota 350 acquisti.

Un dato con un significato particolare e non banale, perché a inizio anno, quando il cashback era stato appena sperimentato a Natale e non vi era cultura e conoscenze, si pensava che potesse essere proprio questa la soglia minima per intascare il super premio estivo. Si ragionava su un minimo di 350 e un massimo di 400-420, per poi salire fino ai 450 successivi e via via crescendo in base alle media acquisti quotidiana sempre più sconcertante e le pazzie dei furbetti che nel frattempo hanno messo il turbo.

Quanti operazioni serviranno invece adesso? Riformulando il tutto e considerando i parametri attuali, tutto lascia pensare che si andrà di certo oltre la proiezione dei 500 acquisti. La quota finale potrebbe stabilizzarsi sui 550-600 operazioni, anche se c’è chi crede che una certa follia da rush finale potrebbe portare anche oltre tale parametro.