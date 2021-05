Brando Giorgi, dichiarazione choc: gelo in studio

Annuncio che lascia sbalorditi tutti coloro che hanno seguito Brando Giorgi ed il suo percorso sull’Isola dei Famosi, fino all’abbandono

Cosa è successo agli occhi di Brando Giorgi durante l’#Isola?

L’attore spiega tutto a #DomenicaLive pic.twitter.com/gyeMiYHnhM — Domenica Live (@domenicalive) May 9, 2021

Brando Giorgi ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi – come tanti altri naufraghi quest’anno – a causa di un problema agli occhi. In seguito all’intervento avuto direttamente in Honduras, senza fare rientro in Italia, Giorgi ha raccontato: “Vedevo malissimo e nel giro di poche ore mi sono travato disteso su un lettino in Honduras a fare un’operazione”.

A Domenica Live, l’ex naufrago ha raccontato la paura: “Ho rischiato di perdere la vista dall’occhio destro”.

Brando Giorgi, l’esperienza in Honduras e la paura di perdere la vista

Brando Giorgi, in studio con la moglie Daniela, ha parlato dell’operazione subita: “L’operazione è durata un’ora e mezza, mi aspettavo di più visto che si era staccata la retina”. Costretto ad indossare degli occhiali da sole, per non danneggiare la vista, l’ex naufrago ha mostrato per un attimo il risultato dell’operazione a Barbara D’Urso e per farle constatare che fosse andata bene.

Con l’ospitata di Brando Giorgi è stata colta l’occasione di sentire anche il parere di Annalisa Minetti che, dopo tanti anni, può tornare a vedere. Grazie ad una particolare tecnologia, le sarà servita la descrizione di tutto ciò che la circonda, attraverso un apparecchio, in modo da consentirle di vivere appieno chi ha intorno.