Anticipazioni La compagnia del cigno 2: sofferenze e rivelazioni

Un’altra puntata de La Compagnia del Cigno 2 è attesa per stasera su Rai Uno. Le anticipazioni della fiction prospettano grande suspense

Questa sera su Rai Uno, a partire dalle 21:25 andranno in onda altri due episodi de La Compagnia del Cigno 2. La fiction targata Rai, giunta alla seconda stagione, continua ad accaparrare pubblico ed un ottimo successo tanto da vincere da 4 domeniche la gara d’ascolti.

Per seguire la fiction questa sera, a partire dalle 21:25 è possibile farlo su Rai Uno e RaiPlay. Su quest’ultima piattaforma sarà possibile recuperare anche la puntata in differita.

Anticipazioni episodi 9 e 10 de La Compagnia del Cigno 2

Il maestro Kayà è estremamente scosso da quanto ha vissuto e le circostanze in cui è avvenuta la morte di Teo sono poco chiare. Ad indagare sul caso c’è l’ispettrice Modiano che nutre forti sospetti nei confronti di Marioni. A riportare la serenità e l’amicizia tra i ragazzi – fino ad adesso in competizione – sarà il forte desiderio che li spinge a dimostrare che il loro maestro è innocente e non ha nulla a che vedere su quanto accaduto.

Fintanto che Barbara si unisce ai ragazzi, Matteo e Gabriella nutrono delle perplessità per le quali non riescono, fino in fondo, a credere nell’innocenza di Marioni. Proprio quest’ultima farà una rivelazione che sarà la chiave di svolta per le indagini: per il sospettato la situazione si complica.