Amici 20, concorrente scomparsa da Instagram: cosa è successo

Amici 20 | Una ex concorrente è improvvisamente scomparsa da Instagram: il motivo è impensabile. Tutti i dettagli

La ballerina Rosa Di Grazia, eliminata nel corso della terza puntata del serale di Amici 20, ha fatto preoccupare i suoi fan scomparendo improvvisamente da Instagram negli scorsi giorni, salvo poi riapparire con un video su Facebook. “Eccomi ragazzi perdonate se mi faccio viva solo ora, cercherò nei prossimi giorni di essere un po’ più attiva almeno qui. Sto ancora risolvendo i problemi con Instagram e cercherò di ritornare il prima possibile. Sono cose che possono succedere ma appena avrò qualche notizia vi informerò”, ha spiegato. La ballerina, infatti, starebbe avendo anomali problemi di accesso al proprio account. “Nel frattempo noi ci teniamo aggiornati intanto che risolvo e mi riattivo il prima possibile. Magari se riuscite a far girare il più possibile questa comunicazione, noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Vi mando un bacione grande grande”, ha concluso.

Amici 20, chi sono i 5 finalisti

Nella semifinale di Amici, andata in scena ieri sera, sono stati cinque i concorrenti andati in finale. I primi tre sono stati Aka7even (Pettinelli-Peparini), Giulia Stabile (Pettinelli-Peparini) e Sangiovanni (Celentano-Zerbi). Il quarto, successivamente, il ballerino Alessandro (Arisa-Cuccarini) a cui è stato offerto anche un contratto per Milano Broadway.

Infine, a sorpresa, Maria De Filippi ha annunciato anche al cantante Deddy di essere il quinto, nonché ultimo, finalista del talent show. La finale andrà in onda sabato prossimo, 15 maggio.