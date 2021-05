Nuove indiscrezioni sul futuro del conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo. Amadeus ha un florido sentiero in Rai

Amadeus è attualmente il Re indiscusso della Rai. Dopo due anni consecutivi alla conduzione del Festival di Sanremo – ed il terzo in trattativa – è pronto a mettersi in gioco. Attualmente il conduttore romagnolo è alle prese con I Soliti Ignoti il programma in prima serata di grande successo che è in onda dal lunedì alla domenica su Rai Uno.

Tuttavia, come da programma, anche I Soliti Ignoti andrà in pausa estiva come la maggior parte del palinsesto Rai. Non è ancora chiaro quando ci sarà l’ultima puntata del quiz show di Amadeus, ma con ogni probabilità sarà sostituito da Techetechetè.

Amadeus, futuro in Rai: sarà lui il conduttore de I Soliti Ignoti?

La conduzione de I Soliti Ignoti è affidata ad Amadeus dal 2017, prima di lui c’era stato Fabrizio Frizzi, nel 2011, prima della pausa del programma durata 6 anni. Un format pressoché uguale a quello portato avanti dal compianto conduttore romano, ma con un sacco di novità che hanno convinto il pubblico italiano.

Come di consueto, dunque, dopo la pausa estiva – come accadrà anche per L’Eredità di Flavio Insinna da palinsesto in onda prima di Amadeus – tornerà I Soliti Ignoti, presumibilmente ad autunno 2021. Alla conduzione pare che sia stato confermato il conduttore romagnolo che, di certo, ancora una volta sarà presente sui teleschermi italiani l’ultimo dell’anno con L’anno che verrà. Per quanto riguarda Sanremo, è lui a non voler salire sul palco dell’Ariston per paura di risultare un po’ stucchevole.