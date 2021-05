Alessandro Haber, ospite tempo fa a Vieni da me ha rivelato un retroscena che ha lasciato tutti senza parole.

Alessandro Haber, attore 74enne nativo di Bologna, quest’oggi sarà ospite di Mara Venier al salottino di Domenica In. Tempo fa però il protagonista de Grandi Magazzini (film del 1986, diretto da Castellano e Pipolo), è stato ospite della bellissima Caterina Balivo, ai tempi conduttrice del programma Vieni da me, in onda su Rai 1.

In quell’occasione Alessandro fece una rivelazione che lasciò tutti senza parole. La conduttrice partenopea gli chiese del suo esordio in teatro e la risposta del suo ospite fu: “Feci la pipì sul palco…”.

Alessandro Haber, in studio cala il silenzio: è successo per davvero?

L’attore, volto del programma di Rai2 Maledetti amici miei, parlò a Vieni da me della sua primissima volta in teatro. L’attore, che ha voluto fare questo mestiere sin da bambino, ha raccontato della prima volta che è salito su un palcoscenico.

“Ero un bambino ed era la mia prima volta su un palco teatrale. Dall’emozione mi sono fatto la pipì sotto ed è arrivata fino alle prime file”. Per un bambino non era facile tenere il palcoscenico come un adulto ed è stata una reazione normalissima quella dell’attore bolognese.