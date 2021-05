Morta Tawny Kitaen, attrice di Hercules: aveva 59 anni

Si è spenta questa mattina Tawny Kitaen, famosa modella degli anni 80 che recitò con Tom Hanks in Hercules. L’attrice è morta all’età di 59 anni.

E’ morta questa mattina Tawny Kitaen all’età di 59 anni. Attrice e cantante raggiunse il picco di popolarità negli anni ’80, nota anche per apparizioni in video musicali come Whitesnake. A darne l’annuncio ci hanno pensato le figlie Wynter e Raine su Instagram. Infatti sui canali social le due ragazze hanno scritto: “Abbiamo il cuore spezzato e rattristato di annunciare la morte di nostra madre“.

Wynter e Raine hanno continuato il loro post affermando: “Vogliamo solo dire grazie a tutti voi, ai suoi fan e ai suoi amici, per averle sempre mostrato un tale sostegno e amore. Le avete dato la vita ogni giorno. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre“. Stando alle indiscrezioni l’attrice sarebbe morta all’interno della sua abitazione di Newport Beach con le cause del decesso che non sono ancora note.

Tawny Kitaen morta a 59 anni: chi era l’attrice

Nata nel 1961 all’inizio della carriera Tawny si era imposta come modella. La carriera come attrice, invece è decollata solamente nel 1984 con Bachelor Party – Addio al celibato. La Kitaen, poi è diventata anche un’icona di Mtv, ballando nel videoclip di “Here I Go Again” dei Whitesnake nel 1987. Nel 1989, invece, sposò l’ex cantante dei Deep Purple, David Coverdal, da cui ha divorziato nel 1991.

Sono diverse i film in cui è apparsa Tawny tra cui troviamo un’apparizione in ‘Gwendoline‘ e nell’horror ‘Spiritika‘. Inoltre sono diversi anche i ruoli in telefilm come Malibu, Capitol, Santa Barbara e Seinfeld. Tra le sue apparizioni troviamo anche quella in ‘Hercules’ in cui interpretava Deianira, la donna amata dall’eroe mitologico. Infine, negli anni 2000 l’attrice si è invece dedicata ai reality show come The Surreal Life e Celebrity Rehab With Dr. Drew.