WhatsApp, annuncio: “Accadrà sabato 8 e domenica 9 maggio”. Fate attenzione

Spunta su WhatsApp un annuncio riguardante l’open day dei vaccini nel Lazio. Gli utenti dovranno fare molta attenzione alla bufala di queste ultime ore.

Nel Lazio non è in programma nessun open day per i vaccini, eppure nelle ultime ore sta circolando un annuncio su WhatsApp riguardante questa giornata per le somministrazioni. A smentire la notizia ci ha pensato la stessa Regione con un comunicato sui propri canali social.

La regione governata da Nicola Zingaretti, sui propri social ha comunicato: “Stanno girando sui social network e su whatsapp false notizie riguardo un presunto open day di vaccinazione nella Regione Lazio. Si tratta di una fake news“. Inoltre la stessa Regione ha ricordato a tutti i cittadini di consultare unicamente i siti istituzionali e non fare riferimento alle catene di messaggi. Andiamo quindi a vedere l’annuncio della Regione Lazio riguardante il presunto Open Day.

WhatsApp, l’annuncio della Regione Lazio: “Fake news, attenersi ai social istituzionali”

La Regione ci ha tenuto a smentire il messaggio che sta circolando su diverse chat dell’applicazione di messaggistica. Nel testo incriminato si legge: “Sabato 8 maggio e domenica 9 maggio dalle 19:00 alle 24:00 presso il Polo Natatorio di Ostia si svolgeranno due giornate di open day per vaccinare senza prenotazione e senza categoria specifica di appartenenza chiunque voglia vaccinarsi. Basta presentarsi senza prenotazione e mettersi in fila“.

Infine la bufala affermava che a tutti gli Over 40 veniva somministrato il vaccino di AstraZeneca. Si tratta di una fake news verosimile e sono sempre di più questi tipi di messaggi che circolano. Una notizia che rischia di danneggiare la campagna vaccinale laziale, che sta andando a gonfie vele. Ad oggi la Regione ha somministrato 2.209.608, seconda soltanto alle 4 milioni di dosi somministrate in Lombardia. La fake news, inoltre, ha riscosso tanta popolarità tra i cittadini, che richiedono adesso un open day per i vaccini.