Videogiochi rari, alcuni valgono migliaia di euro: la lista completa

Avete anche voi a casa una collezione di videogiochi rari? Sappiate che ce ne sono alcuni che valgono migliaia di euro

Torniamo a parlare dell’immenso mondo del collezionismo, con alcuni dei videogiochi più rari di tutti. Com’era possibile immaginare, anche i titoli delle console più vecchie sono arrivati a valere decine di migliaia di euro. Si tratta ovviamente di copie quasi introvabili o che hanno una speciale caratteristica che li rende un oggetto del desiderio dei collezionisti.

Non bisogna necessariamente andare troppo indietro nel tempo. Ce ne sono alcuni usciti non troppi anni fa che potrebbero comunque valere una fortuna. Se anche voi avete a casa una scatola con tutti i videogame che hanno accompagnato la vostra infanzia, rispolveratela subito e date un’occhiata: potreste guadagnarci tantissimo!

Videogiochi rari, ecco quelli che valgono di più

Prendete carta e penna e segnatevi questi videogiochi, perché ce ne sono alcuni di rari che valgono una vera e propria fortuna. Partiamo da King of Fighters 2000, disponibile con circa un centinaio di copie in tutto il mondo e che vale 4000 euro. Dello stesso tipo anche Red Sea Crossing, quasi introvabile e per il quale i collezionisti sono disposti a pagare tra i 9000 e i 13000 euro. Passando a videogiochi più recenti, vale la pena menzionare Atlantis 2, per il quale ci si potrebbe ricavare una cifra che va dai 5000 ai 15000 euro.

Per gli amanti dei videogame Nintendo, ci sono 1991 Camupus Challenge e 1990 World Championship che si trovano su Ebay a prezzi monstre: si va dai 13000 ai 20000 euro. Arriviamo ora al pezzo forte: Gamma Attack. Si tratta di un titolo di cui è disponibile una sola copia – messa all’asta nel 2008 – e che vale ben 460.000 euro!