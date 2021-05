Uomini e Donne, incidente per l’ex tronista: le condizioni di salute

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta: ecco come sta ora

Gianluca De Matteis, ex tronista che ha partecipato ad Uomini e Donne nella prima parte di questa edizione, è stato coinvolto in un incidente in moto. A raccontarlo è stato lui stesso attraverso alcune storie Instagram.

“Ho visto un gatto in curva, e sono andato a terra. Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba, niente di serio. Non mi sono fatto fondamentalmente niente, anche se domani starò sicuramente a pezzi perché ho tutta la gamba destra che già mi fa male. Ho fatto un po’ di danni alla moto. Che pa**e”. Questo è quanto ha riferito ai suoi fan. Quindi tutto è accaduto per evitare un gatto. Nelle ore successive al fatto pare che il ragazzo sia corso anche il Pronto Soccorso per scongiurare eventuali fratture.

Uomini e Donne verso la fine, quando chiude il dating show

Ogni puntata di Uomini e Donne riscuote sempre grande successo, ma anche il dating show deve ‘riposarsi’. L’attuale stagione, infatti, è vicina al termine.

L’ultima puntata dovrebbe andare in onda l’ultimo venerdì di maggio, cioè il 28, per poi ritornare in autunno. La registrazione della stessa puntata dovrebbe invece avvenire il 22-23 maggio.