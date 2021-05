Uomini e Donne, addio di Gemma Galgani? Arriva l’annuncio

Nelle ultime settimane si è vociferato molto in merito ad un possibile addio di Gemma Galgani ad Uomini e Donne: arrivato l’annuncio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gemma Galgani è la dama per eccellenza del dating show Uomini e Donne. Un evergreen del Trono Over del programma che, da anni, cerca il vero amore senza successo. Proprio perché la querelle va avanti da un po’, in queste settimane si è vociferato di un possibile addio della dama torinese al programma.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Uomini e Donne, tornano insieme in studio: Ida si scaglia



NON PERDERTI > > > Pio e Amedeo, fulmine a ciel sereno: scivolone clamoroso!



A fare chiarezza sui rumors è Gianni Sperti, storico opinionista del dating show che parla ad Uomini e Donne Magazine, dicendosi curioso su come possa evolvere in futuro il programma: “Di una cosa sono quasi certo, Gemma resterà con noi”. Tolto spazio ad ogni dubbio su un possibile addio della dama torinese, che resterà ancora a lungo a regalare spettacolo nel dating show.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Amici 20, scelti i finalisti: telespettatori increduli

Uomini e Donne, Gianni Sperti parla di Tina e Ida

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno un ottimo rapporto, quasi mai discordanti come opinionisti, più volte si sono trovati sulla stessa lunghezza d’onda. Nel periodo in cui la Cipollari è stata assente, Gianni Sperti ne ha sentito la mancanza, nonostante si sentissero spesso telefonicamente: “Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, ex cavaliere verso l’Isola dei Famosi: incredibile annuncio



Per quanto riguarda Ida Platano, invece, Gianni sostiene di vederla con “occhi più sereni e rinata” ed è certo che non commetterà più l’errore di uscire con Armando.