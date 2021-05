Paola Di Benedetto e Federico Rossi, rinati dopo il dramma

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno raccontato a ‘Verissimo’ il loro momento difficile. La coppia è rinata dopo il dramma

Più forti di tutto, anche se gli ultimi due anni non sono stati semplici e la pandemia c’entra relativamente. Federico Rossi da poco ha rotto una coppia storica, quella con Benjamin Mascolo e così Benji e Fede rimarranno solo nei ricordi dei loro fan. Ma per nulla al mondo farebbe lo steso (anche se la rottura è stata amichevole) con la sua compagna, Paola Di Benedetto.

L’importanza della sua presenza è scandita dal dramma personale nel quale stava entrando il cantate modenese e che entrambi hanno raccontato a ‘Verissimo’. Perché non sempre le favole hanno un lieto fine, ma questa sì e il merito è tutto della modella e influencer vicentina che da qualche mese è anche apprezzata speaker radiofonica.

Tutto è cominciato quando Fede, che cinque anni fa ha perso prematuramente il padre per una grave malattia, si è trasferito a Milano. Un cambiamento necessario ma che rischiava di fargli male. Non ha paura ad ammettere di essere entrato in depressione e si stava autodistruggendo da solo: “Dormivo male, ero diventato scontroso con le persone che mi erano vicine, a cominciare da mia madre e da Paola. Poi ho iniziato anche a bere”.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, i motivi dell’addio e della riconciliazione

Un vicolo cieco dal quale Fede poteva uscire solo con una scossa potente. Ed è arrivata grazie a Paola che l’ha mollato, ma solo per farlo reagire, perché voleva vedere come ne sarebbe uscito: “Mi sono resa conto giorno dopo giorno che non riconoscevo più la persona con cui ero stata insieme”. Lei aveva vinto il GF Vip, lui ormai era lanciatissimo ma quella è stata una mazzata.

Fede racconta che quel giorno dovevano esibirsi dal vivo all’Arena di Verona, ma bevuto moltissimo, fumando anche qualcosa. Così ha chiesto di cantare in playback, accontentato. Ma da quella sera ha capito di dover cambiare vita e la pandemia è servita ancora di più per capirlo.

Paola è il suo porto sicuro e vuole che lo sappiano tutti: “Da allora sono riuscito a guardarmi dentro: ora stiamo bene insieme. Non so quante persone avrebbero fatto quello che ha fatto lei per me”. Ecco perché adesso stanno bene insieme.