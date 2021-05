La UEFA sta valutando le sanzioni per i 3 club rimasti nella Superlega. C’è la possibilità che la Juventus venga esclusa dalla Champions League?

Continua a far discutere il polverone Superlega. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono gli unici 3 club rimasti all’interno del progetto, nonostante le continue minacce da parte dell’UEFA. In queste settimane, si stanno valutando possibili sanzioni alle quali dovranno andare incontro queste squadre: c’è la possibilità che vengano escluse dalla Champions League per i prossimi 2 anni?

Stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo Cadena Cope, potrebbe realmente essere così. Si parla addirittura di una decisione già definitiva che il presidente Cerin ha voluto fortemente, e che annuncerà nei giorni immediatamente successivi alla finale di quest’anno tra Manchester City e Chelsea. Una clamorosa ipotesi che – fa sapere Sky Sport 24 – potrebbe ripercuotersi anche sulla Serie A per il club bianconero.

Juventus, la probabile formazione contro il Milan

Mentre si discute della possibile esclusione dalle prossime due edizioni della Champions League per la Juventus, gli uomini di Pirlo sono al lavoro per preparare la delicata sfida di domani sera contro il Milan. Ci si gioca tutto (o quasi) per il piazzamento finale in campionato. Chiesa si è allenato anche oggi in gruppo e farà verosimilmente parte dell’11 iniziale che fronteggerà la squadra allenata da Stefano Pioli.

In mezzo al campo ci sarà Adrien Rabiot ad affiancare Bentancur, mentre in attacco Morata sarà preferito a Paulo Dybala per giocare con Cristiano Ronaldo. Dubbi anche in difesa, dove alla fine De Ligt dovrebbe spuntarla e giocare dal 1′ con Chiellini.