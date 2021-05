Isola dei Famosi, naufrago verso l’abbandono: “Non ce la faccio più”

Un naufrago potrebbe a breve abbandonare l’Isola dei Famosi. “Non ce la faccio più”, questa la sua rivelazione. Ecco di chi stiamo parlando

Quest’Isola dei Famosi, molto probabilmente, detiene il record per numero di abbandoni e ritiri. Da Ferdinando Guglielmotti a Gilles Rocca, passando per Isoardi, Gascoigne, Braida ed altri. In tantissimi quest’anno si sono infortunati o hanno deciso di rinunciare.

L’ultimo in ordine cronologico è Andrea Cerioli che, ad un certo punto, si è sfogato con gli altri naufraghi: “Che vi devo dire, non so dove sbattere la testa. Ma mollo il gioco e basta dai. Non ce la faccio più. Io mangio quanto mangiate voi che pesate quando una mia gamba. Non ce la faccio più sono stufo”. Poi ha continuato: “Ho già perso più di dieci chili e non ho più le forze. Sono un uomo che ha bisogno di mangiare qualcosa in più forse”.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, incidente per l’ex tronista: le condizioni di salute

Isola dei Famosi, Iva Zanicchi lascia lo studio: il motivo

“Sono stata punta da una vespa e dato che ho anche un poco di febbre, vorrei andare a casa. Il medico ha detto che potrei fare un controllo al Pronto Soccorso. Se non si fa troppo tardi torno, altrimenti ci rivediamo lunedì”, questo il ‘siparietto’ di Iva Zanicchi in studio nella puntata di ieri. La donna, che ha mostrato anche la mano gonfia, si è allontanata accompagnata da Zorzi.

LEGGI ANCHE—> Giorgia Meloni, rivelazione agghiacciante: “Non ho provato emozioni”