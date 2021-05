Ilary Blasi, un’altra amara sorpresa per la conduttrice: fan spiazzati

Un’altra sconfitta per Ilary Blasi con l’ “Isola dei Famosi” che non riesce a decollare. La quindicesima puntata ha registrato pochi ascolti

E’ andata in onda e per la prima volta di venerdì sera la quindicesima puntata dell’ “Isola dei Famosi 2021” con al timone la bellissima Ilary Blasi. Purtroppo per la conduttrice, però, questa mattina non ci sono state buone notizie. Anche se amatissimo dal pubblico italiano, quest’anno il reality di Mediaset fatica a decollare.

La puntata dell’Isola andata in onda ieri sera, venerdì 7 maggio, ha registrato ascolti ancora più bassi rispetto a lunedì scorso. Difatti la quattordicesima puntata aveva ottenuto uno share pari al 17,40%, mentre ieri solo il 16,8% con 2.858.000 spettatori incollati davanti al piccolo schermo.

Dunque, questa segna un’altra dura sconfitta per l’ammiraglia Mediaset e per la povera conduttrice romana che assieme ai suoi opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ce la starebbe mettendo davvero tutta affinché i risultati possano lievitare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> lary Blasi splendida in bianco all’Isola: quanto costa il suo outfit?

Ilary Blasi battuta dal pubblico di Top Dieci

Nulla è cambiato sugli ascolti dell’ “Isola dei Famosi” con il passaggio del secondo appuntamento settimanale dal giovedì al venerdì. Il reality fatica a decollare. Ma oltre all’Isola, ha subito un calo anche il programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno: Top Dieci. Questo ultimo ha ottenuto uno share pari al 15,6% tenendo incollati alla Tv 3.350.000 spettatori. Nonostante ciò il numero di spettatori ha battuto quello dell’Isola.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Caterina Balivo, arriva l’annuncio ufficiale: fan impietriti

Quanto agli altri ascolti, Rete4 con Quarto Grado ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.693.000 spettatori (9% di share), La7 con Propaganda Live ha ottenuto 1.012.000 spettatori (5,5% di share), Italia1 con Transformers-L’ultimo Cavaliere 1.054.000 spettatori (5,2% di share), Rai2 con N.C.I.S. 1.313.000 spettatori (5,2% di share), sul Nove Fratelli di Crozza hanno raggiunto 1.220.000 spettatori (5% di share), Rai3 con Mother’s Day 1.170.000 spettatori (4,9% di share).