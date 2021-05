Giorgia Meloni, domani ospite a Verissimo, ha presentato il suo libro autobiografico e nell’occasione ha rivelato alcuni dettagli della sua vita passata.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, domani sarà ospite al salottino di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. La Meloni ha parlato in modo particolare della sua infanzia e della sua vita privata, smentendo anche le accuse avanzate da alcuni haters.

Nella lunga chiacchierata, sono molte le confessioni fatte a Silvia Toffanin. Ha rivelato alcuni dettagli della sua infanzia caratterizzata dal profondo amore per la madre e la sorella e dall’assenza del padre.

La figura paterna è essenziale in una famiglia e i figli lo vedono come un esempio da seguire. La sua assenza però porta il figlio a vivere un’infanzia triste. Così è stato anche per la 44enne che ha presentato il suo libro autobiografico dal titolo Io sono Giorgia.

Giorgia Meloni, rivelazione agghiacciante: “Non ho provato emozioni”

“Mio padre non c’è mai stato. È andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta. Ma quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi Non ti voglio vedere mai più. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto”.

Questa la triste confessione fatta da Giorgia Meloni a Silvia Toffanin. La leader di Fratelli d’Italia ha spiegato che il padre non c’è mai stato e che è andato via di casa quando lei aveva appena un anno di vita.

Crescere senza un genitore non è facile. La sua figura è importante per la crescita del figlio. La leader di Fratelli d’Italia, donna dal carattere forte, è riuscita a far fronte a questa assenza e crescendo grazie alla sua grandissima forza interiore.