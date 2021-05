Elisa Isoardi, incredibile rivelazione sulla sua vita privata a ‘Verissimo’: dall’amore ai rapporti con la mamma, telespettatori ammutoliti

Un’esperienza che le è servita molto e ha completato un ciclo di maturazione importante. Elisa Isoardi ha vissuto intensamente il mese passato in Honduras come concorrente all’Isola dei Famosi e anche se non è arrivata in fondo si sente comunque realizzata. lo ha raccontato oggi ospite di ‘Verissimo’ svelando anche un aspetto poco conosciuto della sua avventura.

A Silvia Toffanin ha confessato di essere tornata indietro a quando era ragazzina. Grazie all’Isola ha perso 10 chili ritrovando la taglia 42, come a 14 anni. Elisa non ha mai fatto un problema delle sue forme arrotondate nei punti giusti, ma iggi è contenta di quello che è diventata.

Quando però si rivede, prima di uscire per il problema all’occhio, quasi non ci crede: “Questo è uno dei programmi più duri al mondo. La gente pensa non sia vero che non c’è niente. Quando torni a mangiare dopo un mese per la prima volta ti fanno male i denti e le gengive. Dormi per terra, quasi è meglio perché ti si sistema anche la schiena”.

Elisa Isoardi e gli affetti: è senza fidanzato ma ha ritrovato sua mamma

Ora che è tornata in Italia, la conduttrice cuneese potrà tornare alla normalità. Nessuna rivelazione sul suo futuro in tv, anche se nessun dubbio che sia a Mediaset. Ma anche nessun fidanzato all’orizzonte e lei ci scherza sopra, spiegando che è rimasta una zitella con il cane. Ma confessa che al momento non è alla ricerca di un nuovo amore, le basta stare bene con se stessa.

Gli affetti, quelli veri, ce li ha in famiglia anche se ammette che con sua madre ha rischiato grosso. Ad un certo punto della sua vita, il dialogo con lei era interrotto ma ammette che era anche colpa sua. “Lei è una donna molto forte, non si ferma mai su nulla. Ho provato a chiederle aiuto in un momento in cui ero fragile ma lei probabilmente non lo accettava. Così mi ero allontanata e alla fine ho sbagliato e ammetto di averla trattata male”. Poi hanno parlato, chiarendosi e ricominciando tutto da capo. E quando l’ha chiamata dopo essere tornata dall’Honduras ha pianto per la commozione.