Coronavirus, bollettino 8 maggio: 10.176 contagiati e 224 morti

La Protezione Civile ha rilasciato i dati inerenti all’ultimo bollettino da Coronavirus: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

La Protezione Civile poco fa ha rilasciato, come di consueto, i dati aggiornati alle ultime ventiquattro ore, riguardanti l’epidemia da Coronavirus. I contagiati registrati quest’oggi sono stati 10.176, a fronte di 338.436 tamponi. Purtroppo i morti sono stati 224, invece 17.394 i guariti. Dati in ribasso per le terapie intensive (-42) e per i ricoveri (-532). Tasso di positività al 3,0% (-0,2%). 23.162.051 le dosi di vaccino somministrate in totale.

