Calciomercato Juventus, super colpo in attacco: costa 60 milioni

Spunta un super colpo per il prossimo calciomercato della Juventus. I bianconeri potrebbero acquistare il top player sborsando ben 60 milioni di euro.

Dopo aver mancato lo scudetto per la prima volta in dieci anni, la Juventus è pronta a tornare protagonista nella prossima finestra di Calciomercato. Infatti l’obiettivo sarà quello di tornare a vincere subito lo scudetto, scucendolo dal petto dei rivali dell’Inter. Durante questa stagione sono diversi gli errori della dirigenza bianconera, da un mercato di soli giovani all’affidarsi ad un allenatore inesperto come Andrea Pirlo.

Adesso però i bianconeri potrebbero ritornare a stupire i propri tifosi con l’arrivo di un nuovo top player. In queste ore, infatti, è spuntato il nome di Robert Lewandowski, attaccante polacco del Bayern Monaco. Per molti Lewandowski è il migliore nel suo ruolo ed il Bayern potrebbe farlo partire per almeno 60 milioni di euro. Ma l’attaccante non è corteggiato solamente dalla Vecchia Signora e su di lui ci sono i top club del mondo.

Calciomercato Juventus, 60 milioni per Lewandowski: su di lui anche Manchester City e Chelsea

Il numero 9 del Bayern Monaco è riuscito a portare i bavaresi alla vittoria di Champions League e Mondiale per Club ed adesso potrebbe cercare nuovi stimoli altrove. Infatti l’attaccante nonostante le 32 primavere sulle spalle ha ancora gli occhi di mezza Europa su di lui. Al momento la Juventus avrebbe la concorrenza agguerrita di Chelsea e Manchester City, pronte ad offrire un ricco contratto al polacco.

I tedeschi del Bayern hanno impostato un prezzo che parte dai 60 milioni, ma non è detto che non si possa arrivare ad una quota superiore. Infatti il polacco potrebbe lasciare la Germania già da questa estate, nonostante la scadenza di mercato fissata a giugno 2023. Vedremo quindi se la Juventus si inserirà alla corsa per il bomber, per risollevare l’entusiasmo dei tifosi.