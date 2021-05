Andrea Damante, arriva la grande svolta: annuncio ufficiale – FOTO

L’annuncio di Andrea Damante fa sognare i fans su Instagram. Il deejay ha sempre creduto nelle sue potenzialità ed è arrivato il grande giorno

Arriva la grande svolta per Andrea Damante dal punto di vista lavorativo. Il 31enne che si è fatto apprezzare e amare dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al talk show “Uomini e Donne” e al reality “Grande Fratello Vip”, ha lanciato la grande notizia attraverso il suo account privato di Instagram.

L’artista musicale, nonostante negli anni abbia approdato più volte sul piccolo schermo con la partecipazione ai suddetti programmi, non ha mai abbandonato la musica e la sua consolle. Il deejay senza mai mollare ha continuato a coltivare la sua passione per raggiungere importanti traguardi, e sembra proprio che adesso ci sia riuscito.

Il suo messaggio su Instagram ha fatto sognare i 2,4 milioni di followers che non l’hanno mai lasciato solo, nemmeno nei momenti più difficili legati anche alla sua sfera sentimentale.

Damante fa sognare i fans su Instagram con l’annuncio: “Senza mai mollare un giorno”

Andrea Damante è tornato sul suo account di Instagram per annunciare ai suoi followers la grande svolta lavorativa. Dopo tanta passione e tanta caparbietà, Damante ha raggiunto un nuovo traguardo: “Momenti alti , momenti bassi , scelte giuste e scelte sbagliate, è successo tanto negli ultimi anni ma ho cercato sempre di darmi una direzione una strada un obbiettivo senza mai mollare un giorno“.

L’artista musicale ha così introdotto la bellissima notizia a chi da anni lo segue e ha creduto in lui dal momento in cui è approdato in Tv. E’ proprio qui che Andrea Damante è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare come artista e come persona.

A riconoscere la sua stoffa è stata anche un’importante casa discografica: la Warner Music Italia. L’annuncio del deejay è legato proprio a questa ultima. “Oggi sono felice di aver raggiunto un bel traguardo consapevole che c’è ancora tanta strada da fare…con piacere sono felice di annunciare di essere entrato a far parte della grande famiglia di Warner Music Italy!!!! Vi aspetto a giugno carichi a molla!!!”.

Queste le parole del 31enne originario di Gela che nel post pubblicato su Instagram appare seduto davanti alle iniziali luminose della casa discografica di cui fanno parte tantissimi artisti italiani come Ligabue, Annalisa, Arisa, laura Pausini e Achille Lauro. Un grande in bocca al lupo ad Andrea Damante che nonostante il grande traguardo si è detto pronto a fare sempre di più: “Consapevole che c’è ancora tanta strada da fare”.