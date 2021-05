Amazon introduce un nuovo metodo di pagamento: come utilizzarlo

Una grossa novità quella che ha appena annunciato Amazon Italia: ci sarà un nuovo metodo di pagamento. Di cosa si tratta

Continua il processo di espansione da parte di Amazon, che punta a cavalcare l’onda dell’ultimo anno è diventare ancor di più un punto di riferimento per l’e-commerce online. Come annunciato poche ore fa dall’azienda, presto verrà aggiunto un nuovo metodo di pagamento utilizzabile anche in Italia.

Se anche voi non disponete o non volete utilizzare la vostra carta di credito o debito, sappiate che c’è una soluzione in più: il pagamento in contanti. Una grossa novità che si appresta ad arrivare, e che sfrutterà gli oltre 4300 punti vendita Western Union abilitati su tutto il territorio. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, arriva lo spettacolare trailer di Batman Zero: skin e novità

Amazon, come funziona il metodo di pagamento in contanti

A breve, anche su Amazon Italia sarà possibile effettuare acquisti utilizzando i contanti come metodo di pagamento. Una novità a lungo richiesta dai milioni di utenti che ogni giorno popolano il portale di e-commerce più importante al mondo. Come funziona il processo? Bisogna innanzitutto aggiungere i prodotti desiderati all’interno del carrello e andare al checkout. Qui bisognerà scegliere come pagare l’ordine. La nuova possibilità è ‘Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino‘. Avrete 48 ore di tempo per erogare il denaro richiesto in uno dei 4300 punti vendita Western Union abilitati.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, nuovo entusiasmante trucco: il sogno diventa realtà

Riceverete immediatamente un codice via e-mail, che andrà mostrato al cassiere così da confermare il pagamento in via ufficiale. A questo punto, il resto del processo sarà come già lo conosciamo: tracciamento del pacco e consegna a casa.