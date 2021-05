Un ex cavaliere del parterre di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, si è candidato per partecipare all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi manca poco più di un mese e qualcuno si è già candidato per la prossima edizione. Stiamo parlando di Renato Russo, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che ai microfoni di Novella 2000 ha ammesso: “Sono quattro anni che cerco di naufragare in Honduras, ma gli autori del reality mi chiudono sempre le porte in faccia. I naufraghi sono sfaticati, dopo pochi giorni molti di loro vogliono gettare la spugna e tornarsene in Italia con la coda tra le gambe. Non hanno nessun rispetto per gli aspiranti concorrenti, come me. Prendetemi all’Isola, io non mollo mai”.

Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi, la voglia è irrefrenabile

Renato Russo non è l’unico ex cavaliere di Uomini e Donne che si è candidato per partecipare all’Isola dei Famosi. Un altro è l’indimenticabile Giorgio Manetti, il quale ha avuto una relazione con Gemma Galgani quando era nella trasmissione. Quest’ultimo ad un’intervista aveva rivelato: “Non mi vogliono all’Isola dei Famosi. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio”.

Anche Sossio Aruta, che ha partecipato a Temptation Island, ha spiegato un po’ di tempo fa: “Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”.