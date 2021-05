Temptation Island, una coppia si ricongiunge: c’è l’annuncio

Dopo la pioggia c’è l’arcobaleno e una delle coppie di Temptation Island ne è consapevole: sono ufficialmente tornati insieme

Nell’ultima edizione di Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Dalle Piane hanno partecipato come coppia concorrente del programma. Come da format, separati per 21 giorni, con tentatori e tentatrici a seguito e le ovvie discussioni, la coppia non ne è uscita totalmente indenne, tutt’altro.

Sulle colonne di Diva e Donna, l’ex opinionista del Grande Fratello VIP ha chiarito una volta e per tutte il suo rapporto con Pietro Dalle Piane.

Temptation Island, la storia di Antonella Elia e Pietro Delle Piane

A Diva e Donna, Antonella Elia ha raccontato del riavvicinamento con Pietro Dalle Piane: “Stiamo ancora insieme, ma viviamo in due case separate. Spesso stiamo insieme da me o da lui, Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare, come ha fatto lui. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è stato diverso”.

I due si erano separati dopo l’esperienza a Temptation Island e definitivamente chiuso i ponti a novembre dell’anno scorso. Il riavvicinamento è avvenuto in inverno, in seguito allo scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia. È stato allora che l’attore si è recato a casa dell’ex opinionista ed hanno ripreso i rapporti, grazie anche al forte sentimento che ha spinto Pietro a riconquistarla.