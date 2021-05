Netflix, nuova stagione per la serie amatissima: apoteosi sul web – VIDEO

Netflix è pronta a lanciare la serie che più di tutte ha tenuto con gli occhi incollati allo schermo milioni di spettatori.

Il countdown è giunto al termine. Netflix è pronta a lanciare la quarta stagione di Stranger Things e lo fa con il primo trailer ufficiale che rivela dettagli importanti sui nuovi episodi sui ragazzi che hanno “sconvolto” il mondo delle serie TV.

L’uscita del trailer, però, non rivela i tempi di uscita della serie TV. A causa della pandemia da coronavirus i tempi del lancio si sono protratti più del dovuto e così, secondo alcune fonti vicine alla produzione, Stranger Things 4 dovrebbe essere visibile nei primi mesi del nuovo anno.

La notizia ha scosso l’intero globo terrestre in quanto questa serie TV è il fiore all’occhiello, e per alcuni addirittura il simbolo, del colosso statunitense Netflix. Uscito per la prima volta nel 2016, Stranger Things ha ottenuto oltre 65 premi e 175 nomination, tra cui gli Emmy Awards, Golden Globes, Grammy Awards, Sag Awards, Dga Awards, Pga Awards, Wga Awards, Bafta, Peabody Award, Afi Awards, Peoplès Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri.