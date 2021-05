Monete rare, ce n’è una che vale 1.400 euro: come riconoscerla

Torniamo a parlare dell’immenso mondo delle monete rare. Ce n’è una che vale ben 1.400 euro: ecco come riconoscerla

Monete rare e dove trovarle. Il mondo del collezionismo non è ormai più una sorpresa. Sono tantissimi i mercati nei quali si interseca: dalle monete ai vinili, passando per i videogiochi e i francobolli. Ce n’è per tutti i gusti, con pezzi capaci di valere migliaia di euro.

Solitamente sono alcune speciali caratteristiche a far schizzare alle stelle il valore di un cimelio. Si può parlare di un errore di fabbrica, di pochi pezzi in circolazione, di errori di conio e tanto altro. Oggi vi parliamo di una delle monete rare meno introvabili e che valgono una fortuna. Ecco come riconoscere quella da 1.400 euro.

Monete rare, questa vale ben 1.400 euro

Le vecchie lire italiane sono tra le monete rare che, ad oggi, valgono di più. Parliamo nello specifico di questa specifica 50 lire datata 1958. Ai tempi, furono prodotti solamente 825.000 pezzi. Pochi, ma abbastanza per non essere totalmente introvabili. Ma cosa fare per riconoscerla? Da un lato è rappresentato il dio Vulcano mentre batte col martello sull’incudine, insieme all’anno di produzione. Dall’altro lato c’è invece la donna con corone di foglie sul capo.

Il suo valore? Ad oggi, su Ebay la si può trovare anche a 1.400 euro! Deve ovviamente essere tenuta in condizioni quasi perfette, altrimenti il prezzo scende. Per pezzi più rovinati, ci si può accontentare anche di 1000 euro. Controllate subito nella vostra collezione!