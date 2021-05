Mediaset lancerà una nuova serie TV su Canale 5. Dopo i successi delle altre serie turche arriva Love is in the air.

Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer. Tre serie TV che hanno registrato ascolti da record e che hanno portato Mediaset a lanciarne una nuova già dalla prossima estate. Ci sarà dunque un vero e proprio raddoppio su Canale 5 dove andranno in onda sia Love is in the air con Kerem Bursin e Mr Wrong con il già noto Can Yaman (in prima serata in coppia con Ozge Gurel) che Daydreamer.

Love is in the air, come i nostri lettori avranno già dedotto, è una serie TV turca i cui protagonisti sono Eda e Serkan. Lei è una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea. Serkan invece è un ricco uomo d’affari che finanzia le borse di studio dell’università frequentata da Eda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Isola dei Famosi, che sorpresa: spunta il nome dell’eliminato

Mediaset, nuova serie TV su Canale 5: un successo dopo l’altro

Durante un meeting, Eda si scaglia contro Serkan, accusandolo di aver tagliato i fondi per i suoi studi. L’uomo decide di offrirle una nuova borsa di studio se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi.

Inizialmente Eda rifiuta l’offerta perché odia Serkan, ma poi qualcosa la spinge a cambiare idea. La studentessa vive in condizioni economiche sono disastrose e allora è costretta purtroppo ad accettare e cominciano lentamente a conoscersi e apprezzarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Harry e Meghan, spunta una lettera: il contenuto sorprende tutti!

La nuova serie TV turca che sta già conquistando il pubblico, dovrebbe partire a fine maggio. Andrà in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì al posto di Uomini e Donne.