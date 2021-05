Ilary Blasi splendida in bianco all’Isola: quanto costa il suo outfit?

Ilary Blasi splendida in bianco nella nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi: molti apprezzano, ma quanto costa il suo outfit?

Tutti aspettano la diretta de ‘L’Isola dei Famosi‘ per conoscere gli eliminati, vedere quanto sono dimagriti i concorrenti, capire se alcune bugie saranno smascherate. Ma diciamoci la verità: l’attesa in realtà è per scoprire i look di Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini.

Questa sera Ilary ha puntata sulla sobrietà e sul candore, presentandosi in studio con un total look bianco, Ma da dove arriva l’outfit indossato dalla moglie di Francesco Totti e soprattutto quanto può costare per chi volesse replicarlo anche a casa?

Come spiega con un tweet l’esperto di moda Manuel Di Gioia, è una combinazione di top e pantaloni bianchi, entrambi a marchio Redemption. Non esattamente a buon mercato, perché costano di 695 euro e 795 euro. Le scarpe invece sono fiormate Le Silla e gli orecchini Bozart Bijoux (ma uil prezzo non è stato rivelato).

L’Isola dei Famosi, tutti gli eliminati tornano in studio: anche Elisa Isoardi in bianco

Nella nuova puntata in diretta dell’Isola sono tornate in studio sia Drusilla Gucci che Elisa Isoardi, anche lei bellissima in bianco che staglia sull’abbronzatura che il reality le ha lasciato come ricordo. In studio, anche Beppe Braida e Paul Gascoigne.

E sta per tornare in Italia pure il cromatologo Ubaldo Lanzo. Qualche ora fa infatti è stato ufficializzato il suo ritiro dal reality di Canale 5 per problemi di salute. Negli ultimi giorni aveva denunciato problemi ai denti ed era stato costretto a prendere alcuni antidolorifici.

Avrebbe dovuto affrontare il televoto insieme a Roberto Ciufoli, Miryea Stabile ed Emanuela Tittocchia. Così la produzione ha annullato la votazione e ne ha aperta un’altra sol fra i tre concorrenti rimasti. Ubaldo è il quarto concorrente fuori dal reality per motivi di salute dopo Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Paul Gascoigne.