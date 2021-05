Harry e Meghan, spunta una lettera: il contenuto sorprende tutti!

Harry e Meghan, spunta una lettera: il contenuto spiazza tutti e non si parla d’altro in queste ore nel Regno Unito.

Meghan Markle e il principe Harry sono in prima fila quando si tratta di condividere opere che riguardano il sociale. Dagli Stati Uniti si stanno battendo sul tema vaccini contro il Covid e hanno deciso di preparare una lettera indirizzata a tutte le case farmaceutiche coinvolte. Lo scopo è sensibilizzare la produzione di farmaci immunizzanti per tutti i paesi più poveri del mondo, che rischiano di rimanere indietro anche in questa battaglia.

Sabato, il duca e la duchessa del Sussex si uniranno anche a un concerto ricco di star, per “riunire il mondo” durante la pandemia di coronavirus. Prima dell’evento Vax Live dell’8 maggio, Harry e Meghan hanno deciso di scrivere agli amministratori delegati di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e NovaVax per esortarli a condividere i vaccini.

La loro missiva recitava testualmente: “Il mondo vi deve gratitudine per aver guidato lo sviluppo e la produzione di successo di vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid. Questo risultato è stato ottenuto a tempo di record, in mezzo a una pandemia globale che accade una volta in un secolo. È davvero una testimonianza di ciò che si può ottenere quando tutti lavorano insieme per un obiettivo condiviso. Tuttavia il coronavirus ha messo in mostra una preoccupante disuguaglianza sanitaria, sociale ed economica a livello globale. Il lancio del vaccino fino ad ora ha riguardato solo una parte del mondo, con le popolazioni disagiate ancora escluse dalla copertura”.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry è molto preoccupato: la sua decisione spiazza tutti

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry e Meghan definitivamente fuori: la decisione

Harry e Meghan in prima linea per il vaccino contro il Covid: lettera indirizzata alle case farmaceutiche

All’interno del testo preparato dalla coppia reale vengono citati numeri molto preoccupanti. “Fino al 1° maggio oltre l’80% degli 1,2 miliardi di dosi di vaccino somministrate a livello globale si sono verificate nei paesi ad alto e medio reddito, mentre quelli a reddito molto basso hanno ricevuto solo lo 0,4%”.

Nella loro missiva fanno riferimento poi all’attuale crisi in India e hanno affermato che è “imperativo” garantire “un accesso equo ai vaccini a livello globale“.

La loro richiesta esplicita a Moderna e Pfizer è di impegnare almeno 100 milioni di dosi dei loro farmaci per le aree meno sviluppate, nel minor tempo possibile.

I duchi del Sussex saranno impegnati in prima linea nel maxi concerto del Vax Live che vedrà salire sul palco artisti del calibro di Selena Gomez, Jennifer Lopez, i Foo Fighters, Ben Affleck e Jimmy Kimmel.