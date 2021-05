Uno dei personaggi storici del longevo medical drama è pronto all’addio: i fan di Grey’s Anatomy attoniti dall’uscita di scena

non sono pronta a dire addio anche a te#GreysAnatomy #JesseWilliams pic.twitter.com/5uM5Habdk2 — ari odia tutti (@lookupandillbe) May 7, 2021

Jesse Williams dirà addio al medical drama Grey’s Anatomy dopo ben 12 anni. I fan della longeva (in circolo dal 2005) serie TV sono sbalorditi dall’uscita di scena di uno dei personaggi storici, Jackson Avery.

LEGGI ANCHE > > > Pio e Amedeo, Mediaset ha deciso: cosa sta per succedere?



NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi, malore per Awed: la drastica decisione

Ad annunciarne l’uscita di scena è stata Krista Vernoff, showrunner di Grey’s Anatomy che ha annunciato: “Jesse Williams è uno straordinario artista ed attivista. Vedere la sua evoluzione negli ultimi 11 anni dentro e fuori lo schermo è stato un vero dono. Jesse è una persona di vero cuore, di una tale profondità ed enorme intelligenza al suo lavoro. Ci mancherà terribilmente e sentiremo ogni giorno la mancanza di Jackson Avery, interpretato alla perfezione per così tanti anni”.

LEGGI ANCHE > > > Netflix, arriva il clamoroso addio: fan delusi

Grey’s Anatomy, addio a Jesse Williams: le sue parole

Un doloroso addio per i fan del medical drama di Grey’s Anatomy e le parole di Jesse Williams hanno commosso il pubblico: “Sarò per sempre grato per le infinite opportunità fornite da Shonda, il network, lo studio, i colleghi del cast, la nostra incredibile troupe, Krista, Ellen e Debbie. Come attore, regista e persona, sono stato oscenamente fortunato ad imparare così tanto da così tanti e ringrazio i nostri bellissimi fan, che infondono così tanta energia e apprezzamento nel nostro mondi condivisi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Rai, arriva la stangata inaspettata: cos’è successo

Un addio certamente non semplice per Williams né per i fan del medical drama, ma probabilmente necessario a creare colpi di scema nella trama che va avanti da 17 anni.